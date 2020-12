Nova variante do coronavírus. Cientistas temem maior transmissibilidade infantil 

A nova variante do coronavírus detetada no Reino Unido parece ter uma maior propensão para infetar as crianças, ao contrário do que tem acontecido até agora.

O alerta é do Grupo Consultivo de Ameaças de Novos Vírus Respiratórios e Emergentes, que fornece informação ao Governo britânico.

Ao que tudo indica, a variante circula no território há várias semanas, está a espalhar-se rapidamente pelo sul da Grã-Bretanha e vai tornar-se dominante no Reino Unido.

Na conferencia de imprensa desta segunda-feira, o primeiro-ministro Boris Johnson assegurou que o Governo está a agir com a maior rapidez possível.