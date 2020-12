Covid-19. Casos continuam a aumentar na Europa, apesar das restrições

A Europa está ainda em fase de crescimento de casos covid-19.

Em Espanha, onde a pandemia atacou mais forte, ainda há hábitos com dois séculos que se cumprem na época de Natal: o prémio da lotaria de Natal El Gordo. A lotaria de Natal, de mais de 300 mil euros, saiu esta terça-feira a um apostador que comprou a cautela com numero 72897, numa loja em Madrid.

Na capital espanhola, há filas para fazer testes à covid-19.

Na Alemanha, mesmo com medidas restritivas, a curva de novas infeções e do numero de mortes não para de subir. Para já, não há certeza do papel que a nova variante detetada no Reino Unido pode estar a desempenhar.

Nos campos de refugiados do noroeste da Síria, junto à fronteira com a Turquia, a covid é apenas uma das ameaças. Entre o frio, a falta de água ou saneamento básico, o risco de trasmissão é alto em tendas sobrelotadas.