Vacinas contra a covid-19. Milhões de doses seguem em direção aos 27 Estados-membros da UE

Na Europa, a gigantesca operação de vacinaçao está em marcha. Da fábrica da Pfizer saem carregamentos de vacinas com destino aos 27 Estados-membros da União Europeia.

A Suíça, parte do continente mas não da União, aplicou a primeira vacina a uma idosa de 90 anos residente de um lar. O país de quase 9 milhões de pessoas, com sistema regulatorio próprio, recebeu 100 mil doses da vacina da Pfizer, distribuidas pelos militares. Na maior cidade, Zurique, a vacinação começa no dia 4 de janeiro.

Apesar das restrições, a Alemanha registou quase 25 mil novos casos e um novo máximo de mortes por coronavirus: 962.

O Canadá autorizou esta quarta-feira a segunda vacina contra a covid-19. Tal como os Estados Unidos, que esta quarta-feira comprou mais 100 milhões de doses da vacina Pfizer, o país mais a norte do continente americano vai poder começar a administrar também doses da Moderna.

O México começa a vacinar esta quinta feira, enquanto que mais a sul, assiste-se ao braço de ferro entre a administração de Jair Bolsonaro e as autoridades de São Paulo.

O governo de Hong Kong já tem asseguradas doses para vacinar por três vezes a população.

A pandemia já é verdadeiramente mundial. Foram registadas as primeiras infeções no único continente até agora intocado: a Antártida.