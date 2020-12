Ministro diz que consulado português já está a ajudar camionistas retidos no Reino Unido 

O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que o consulado português em Londres já está a ajudar os motoristas portugueses retidos em Dover, no Reino Unido.

Augusto Santos Silva adianta que, a partir desta quinta-feira, está uma equipa no terreno a trabalhar no apoio e assistência aos camionistas.

As declarações do ministro à SIC Notícias surgem no mesmo dia em que motoristas portugueses acusaram o Governo de não prestar auxílio.

Entre os milhares de camionistas retidos em Dover, Inglaterra, há cerca de 400 motoristas portugueses. Impedidos de passar o Natal em casa, dizem que a água e comida começam a faltar.

Milhares de camionistas vão passar a noite de Natal no camião, em Dover, Inglaterra. A ligação com a França foi retomada, mas lentamente. Os camionistas só podem avançar com um teste negativo à covid-19.

Estima-se que tenha chegado a 10 mil o número de camionistas retidos no sul de Inglaterra, o número habitual nesta altura do ano para transportar alimentos frescos e outras mercadorias.

Sobre o Brexit

O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que o acordo comercial com o Reino Unido evitou o caos nas fronteiras logo a partir do dia 1 de Janeiro.

Santos Silva considera que agora passaremos a estar divorciados, mas continuaremos amigos e lembra que o Reino Unido é um dos principais parceiros comerciais de Portugal.

A União Europeia (UE) e o Reino Unido fecharam esta quinta-feira, véspera de Natal, o acordo sobre a parceria pós-Brexit.

“Chegámos finalmente a um acordo. Foi um longo caminho, mas temos um bom acordo, que é justo e equilibrado”, anunciou Von der Leyen numa conferência de imprensa com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, na sede do executivo comunitário.