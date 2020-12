Vacinação em Portugal já arrancou. Diretor de Infecciologia do S. João foi o primeiro a ser vacinado

Às 10:07 deste domingo, Portugal iniciou a campanha de vacinação contra a covid-19, mais de nove meses depois do primeiro caso registado no país, numa iniciativa que abrange ao longo dos próximos dois dias os 27 estados-membros da União Europeia.

António Sarmento, diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital de São João, de 65 anos, foi o primeiro português a ser vacinado. Médico há mais de 40 anos, professor de medicina da Universidade do Porto, especialista em medicina intensiva e doença infecciosas.

Depois de ter sido o protagonista deste momento histórico para o país, António Sarmento deixou palavras de tranquilidade e de otimismo em relação à segurança da vacina contra a covid-19.

A enfermeira Ana Isabel Ribeiro foi quem administrou a primeira vacina em Portugal. Ao longo do dia, até chegar a sua vez, terá outras para dar. Tem marcação para ser vacinada para às 15:36.

Ana Isabel Ribeiro diz que a vacinação transmite mais segurança aos profissionais para enfrentarem os tempos difíceis que ainda possam vir.

A enfermeira descreve a vacinação como um momento de esperança.

A primeira vacina foi dada numa sala exclusivamente preparada para os jornalistas registarem este momento histórico. Uma Sala mais ampla onde aconteceu apenas esta imunização.

As restantes, mais de 2.000 serão administradas em 25 gabinetes médicos preparados para o efeito. O Hospital de São João conta vacinar cerca de 200 pessoas por hora ao longo das próximas dez horas deste domingo.

As imagens do momento em que foi dada a primeira vacina em Portugal

Direto

Os primeiros a ser vacinados

Os profissionais dos centros hospitalares universitários do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central são os primeiros a ser vacinados.

A ministra da Saúde, Marta Temido, que acompanhou o processo de chegada do primeiro lote de vacinas ao país, também estará presente nos hospitais do Porto e de Coimbra para acompanhar o início do processo de vacinação.

O Centro Hospitalar e Universitário de São João, no Porto, anunciou no sábado que prevê vacinar só este domingo 2.000 profissionais.

O primeiro lote de 9.750 doses da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech - a primeira a ser lançada no mercado, depois de ser autorizada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) - chegou este sábado e vai ser complementado na segunda-feira com um segundo contingente de 70.200 doses, que se traduz num acumulado de 79.950 doses para o arranque do plano de vacinação, destinado primeiramente a profissionais de saúde.

Governo prevê vacinar até abril 950 mil pessoas

De acordo com a portaria do Governo que criou o plano nacional de vacinação contra a covid-19, publicada na quarta-feira em Diário da República, a Direção-Geral da Saúde (DGS) tem a responsabilidade de executar o plano, que prevê vacinar até abril cerca de 950 mil pessoas dos grupos prioritários definidos pela task-force: pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, utentes e trabalhadores de lares e profissionais de saúde e de serviços essenciais.

A primeira fase de vacinação, entre este domingo e o final de março de 2021, tem prevista a chegada de 1,2 milhões de doses de uma vacina que é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Saiba aqui quando poderá ser vacinado contra a covid-19

Os portugueses têm disponível um portal dedicado ao processo de vacinação contra a covid-19, que visa esclarecer a população sobre "todos os detalhes" da campanha que arranca no domingo, anunciou o Governo.

O Ministério da Saúde adianta, em comunicado, que esta página disponibiliza toda a informação sobre a vacinação através de "uma linguagem simples e clara" respondendo às principais questões que têm vindo a ser levantadas desde o anúncio da chegada da vacina a Portugal.

"A vacina é eficaz?", "a vacina é segura?", "quais os diferentes tipos de vacina que serão administradas em Portugal; "quais os grupos prioritários?" são alguns exemplos das perguntas colocadas e que os portugueses podem ver agora respondida no portal.

"Além da resposta a estas perguntas mais gerais existe ainda uma área nesta nova página -- FAQ's -- onde se podem encontrar esclarecimentos quanto a aspetos mais específicos como os efeitos secundários das vacinas ou o que fazer após estar vacinado", refere o Ministério da Saúde.

Entre os principais destaques da página, encontra-se uma simulação que o utilizador pode preencher para ficar a saber em que altura será chamado pelo SNS para a vacinação.

Além desta ferramenta, são ainda disponibilizados os contactos e linhas de apoio que devem ser utilizados pelos cidadãos que queiram saber mais sobre o processo de vacinação.

A nova página, que já tinha sido anunciada pelo coordenador da 'task-force' responsável pela elaboração do Plano de Vacinação contra a Covid-19, Francisco Ramos, está disponível no 'site' da Direção-Geral da Saúde e no portal do Governo "Estamos On" (https://covid19.min-saude.pt/vacinacao/) e (https://covid19estamoson.gov.pt/vacinacao-covid19/).

Simultaneamente, a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) criou no seu portal na Internet uma área com informações atualizadas sobre as vacinas contra a covid-19. Além de um espaço com "perguntas frequentes", o Infarmed disponibiliza neste espaço informação sobre a vacina e o seu processo de aprovação, o resumo das características do medicamento e uma listagem com ligações úteis a várias entidades nacionais e internacionais.

"Dias da Vacinação da UE"

A campanha de vacinação contra a covid-19 na União Europeia arranca este domingo em vários Estados-membros.

Aprovada em 21 de dezembro pela Agência Europeia do Medicamente (EMA) e pela Comissão Europeia, a vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech começou a ser distribuída ao mesmo tempo pelos 27 Estados-membros - um compromisso de Bruxelas para assegurar um tratamento igual para todos -, embora nem todos comecem a administrá-la este domingo.

Na Hungria, médicos e profissionais de saúde começaram a ser vacinados no sábado, na sequência da chegada dos primeiros carregamentos da vacina contra a covid-19 da Pfizer-BioNTech, tendo a Eslováquia indicado que também ia começar a campanha no mesmo dia. Também na região da Saxónia-Anhalt, no nordeste da Alemanha, começaram a ser administradas vacinas no sábado.

A Comissão Europeia apontou, de resto, o arranque da campanha na Europa para um período de três dias, os chamados "Dias da Vacinação da UE", 27, 28 e 29 de dezembro, e hoje será o dia em que efetivamente mais Estados-membros começarão a administrar a vacina, mesmo que simbolicamente, na esmagadora maioria dos casos a profissionais de saúde ou a idosos, grupos considerados prioritários.

Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha e Bélgica encontram-se entre os países da UE que este domingo começam a utilizar a vacina da Pfizer-BioNTech, que já há algum tempo começou a ser administrada noutros países do globo, incluindo Estados Unidos e Reino Unido, enquanto vários países avançaram para a vacina Sputnik V, desenvolvida pela Rússia. Mas outros Estados-membros iniciarão a vacinação noutros dias ou mesmo só no próximo ano, como a Holanda, por exemplo, que começará apenas em 8 de janeiro de 2021.