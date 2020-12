AstraZeneca garante ter "a fórmula vencedora" contra a covid-19

O grupo farmacêutio britânico AstraZeneca afirma ter encontrado, após mais investigações, "a fórmula vencedora" para a sua vacina contra a covid-19 que está a desenvolver em conjunto com a Universidade de Oxford e que deverá ser aprovada nos próximos dias no Reino Unido.

"Acreditamos que encontrámos a fórmula vencedora e como alcançar uma eficácia que, com duas doses, é tão elevada como as outras" vacinas, declarou o diretor-geral da AstraZeneca Pascal Soriot ao Sunday Times, garantindo uma "proteção a 100%" contra as formas mais graves da covid-19.