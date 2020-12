Covid-19. 1.150 profissionais de saúde foram vacinados no Centro Hospitalar do Porto

Desde que começou a administração da vacina contra a covid-19, 1.150 profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Porto foram vacinados – 500 no primeiro dia e 650 no segundo. Para esta terça-feira, está prevista a vacinação de mais 650 pessoas.

No total chegaram ao Centro Hospitalar do Porto 1.800 doses de vacinas. Não foram registadas reações inesperadas à vacina e a administração do fármaco decorreu sem filas e dentro do tempo previsto.

Esta terça-feira é o último dia para vacinação dos profissionais da saúde elegíveis para o primeiro momento. Está prevista a administração do fármaco da Pfizer a mais 650 pessoas.