Covid-19. Profissionais de saúde pedem aos portugueses para confiarem na vacina

No primeiro dia de vacinação contra a covid-19 foram vacinados mais de 4.800 profissionais de saúde. A ministra da Saúde, Marta Temido, visitou esta segunda-feira os hospitais Curry Cabral e Santa Maria, ambos em Lisboa, onde afirmou ter esperança que o processo de vacinação dos profissionais de saúde elegíveis para esta primeira fase esteja concluído esta terça-feira.

Marias Chainho é enfermeira no serviço de infecciologia do Hospital Curry Cabral e foi uma das profissionais de saúde que recebeu a vacina esta segunda-feira. Depois de meses a combater uma pandemia, sobre a qual pouco se sabia, pede agora aos utentes que confiem na vacina.

“Todos os portugueses acabaram por confiar em nós, profissionais de saúde, que também não conhecíamos esta doença. Portanto não faz sentido, nesta altura, nós não confiarmos em quem, durante estes meses todos, estiveram a trabalhar numa vacina”, disse aos jornalistas.

A previsão do regresso à normalidade é tudo menos uma ciência exata. A vacina pretende encurtar o caminho, mas a toma do fármaco não coloca de parte as medidas de proteção contra o vírus.

Marta Temido aproveitou a visita aos hospitais para anunciar que, só no domingo, foram vacinados mais de 4.800 profissionais de saúde.