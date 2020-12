O balanço da covid-19 no mundo em contagem decrescente para 2021

Faz esta segunda-feira um ano que a China informou a Organização Mundial de Saúde da existência, na província de Wuhan, de casos do que, na altura, foi descrito como "pneumonia com causa desconhecida".

Um ano depois, e já com a vacinação em marcha, continuam a ser registados milhares de novos infetados todos os dias em todo o mundo.

Vice brasileiro está infetado

Dores de cabeça, dores no corpo e 38 graus de temperatura levaram o vice-presidente do Brasil a fazer o teste à covid-19. Hamilton Mourão está infetado, em isolamento na residência oficial e a sentir-se bem, de acordo com informações oficiais.

Por agora está a tomar hidroxicloroquina, o medicamento contra a malária que Donald Trump também tomou. Jair Bolsonaro tinha estado infetado em julho tal como pelo menos outros 14 ministros do Brasil.

O país conta quase 7,5 milhões de infetados e mais de 191 mil mortes.

África do Sul luta contra nova variante

Com um número menor, mas já bastante elevado, mais de um milhão de infetados, a África do Sul lida agora com a nova variante do coronavírus. A maior preocupação está na certeza que o sistema de saúde sul-africano terá dificuldades em dar resposta a um aumento de procura uma vez que já está na capacidade máxima.

Mundo prepara o Ano Novo

Na celebrada contagem decrescente para a mudança de ano, em vez de planificar viagens e festas, a população mundial prepara-se para ficar em casa e para não deixar entrar visitantes internacionais.

Assim será, por exemplo, na Indonésia, onde quem vive fora do país tem de continuar fora, de dia 1 a 14 de janeiro. Quem vinha do Reino Unido já estava impedido de entrar na Indonésia.

Sydney é uma das primeiras maiores cidades do mundo a entrar no novo ano e isso quer normalmente dizer grandes grupos a celebrar. Desta vez, as autoridades australianas limitam a 50 o número de pessoas que se podem concentrar na rua na noite de ano novo: até 50 e afastadas umas das outras.

A Austrália soma mais de 28 mil casos num total de pouco mais de 900 mortes por covid-19.