Covid-19. Brasil procura aprovação da vacina da AstraZeneca

Até 15 de janeiro o Brasil vai entregar toda a documentação para o registo da vacina da AstraZeneca. A previsão é de que o primeiro milhão de doses chegue ao país entre 8 e 12 de fevereiro.

Ainda não foi definida uma data para começar a vacinar, mas o Ministério da Saúde brasileiro espera que seja entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro, isto se os fabricantes das vacinas receberem, entretanto, autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A vacina vai ser produzida na Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil.

"Acreditamos que encontrámos a fórmula vencedora e como alcançar uma eficácia que, com duas doses, é tão elevada como as outras" vacinas, declarou o diretor-geral da AstraZeneca Pascal Soriot ao Sunday Times, garantindo uma "proteção a 100%" contra as formas mais graves da covid-19.