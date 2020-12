Começa hoje a vacinação contra a covid-19 nos Açores e na Madeira

As primeiras doses da vacina da Pfizer/BioNTech chegaram esta quarta-feira ao aeroporto das Lajes, nos Açores, e ao aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira. As 19.500 vacinas começam a ser administradas no último dia do ano e vão chegar a mais de 9 mil pessoas.

Os primeiros a ser vacinados contra a covid-19 são os utentes e trabalhadores de lares e de instituições de cuidados continuados, bem como os profissionais de saúde.

Nos Açores, a vacina fica armazenada no Hospital Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, de onde saem algumas doses para a ilha de São Miguel. A vacinação arranca, assim, nestas duas ilhas.

Portugal vai receber mais 2,2 milhões de doses adicionais de vacinas da Pfizer

Portugal vai receber mais 2,2 milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNTech, além dos 22 milhões que já estavam previstos. No total, o país vai dispor de mais de 24 milhões de doses para vacinar toda a população.

Portugal vai passar, assim, a contar com mais de 24 milhões de doses para vacinar toda a população. O Ministério informou ainda que as vacinas contra a covid-19 vão ser entregues em parcelas e que ainda é prematuro avançar com datas ou prazos.

