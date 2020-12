Maioria dos concelhos com risco extremamente elevado de contágio de covid-19 são no interior

Quase todos os concelhos com risco extremamente elevado de contágio de covid-19 estão localizados no interior do país. Segundo o boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 26 municípios com este grau de risco, só cinco são no litoral.

Vimioso é o concelho com mais novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes. Nas últimas duas semanas, acumulou mais de 3.200 novas infeções.

Também Castelo de Vide, Marvão, Mourão e Penamacor têm registado um número elevado de novos casos.

Mais 58 mortes e 2.093 casos de covid-19 em Portugal

Portugal contabilizou esta segunda-feira mais 58 mortes relacionadas com a covid-19 e 2.093 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da DGS.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.677 mortes e 396.666 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 68.307 casos, mais 99 em relação a domingo.

Relativamente às 58 mortes registadas nas últimas 24 horas, 20 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 19 na região Norte, 14 na região Centro, duas no Alentejo e três na região do Algarve.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 2.967 pessoas, mais 97 do que no dia anterior, das quais 503 em cuidados intensivos, menos 1 face a domingo.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 93.136 contactos, mais 1.067 relativamente a domingo.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 1.936 doentes. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 321.682 pessoas.

Terceiro dia da campanha de vacinação

Vários hospitais de norte a sul do país começam esta terça-feira a vacinar contra a covid-19. Os primeiros a receberem a vacina serão os profissionais de saúde, tal como aconteceu nos primeiros dois dias de vacinação.

Vacinação nos centros de saúde poderá começar esta semana

A chegada de um novo lote de vacinas da Pfizer a Portugal deverá permitir que a administrar a vacinação contra a covid-19 nos centros de saúde comece ainda esta semana. Dulce Salzedas, jornalista especializada em saúde, explica que estas 50.700 doses já estão a ser distribuídas pelos hospitais de diferentes regiões de Portugal.

