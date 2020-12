Mais 58 mortes e 2.093 casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 58 mortes relacionadas com a covid-19 e 2.093 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.677 mortes e 396.666 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 68.307 casos, mais 99 em relação a domingo.

Relativamente às 58 mortes registadas nas últimas 24 horas, 20 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 19 na região Norte, 14 na região Centro, duas no Alentejo e três na região do Algarve.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 2.967 pessoas, mais 97 do que no dia anterior, das quais 503 em cuidados intensivos, menos 1 face a domingo.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 93.136 contactos, mais 1.067 relativamente a domingo.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 1.936 doentes. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 321.682 pessoas.

Dados por região

A região Norte foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (907). Desde o início da pandemia, a região Norte registou 203.492 casos de infeção e 3.102 mortes.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 669 novas infeções, contabilizando-se até agora 127.846 casos e 2.319 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 296 casos, acumulando-se 44.615 infeções e 959 mortos.

Já no Alentejo foram assinalados mais 101 casos, totalizando 10.346 infeções e 196 mortos desde que o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 57 novos casos, somando 7.169 infeções e 68 mortos.

A Madeira registou 34 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 1.476 infeções e 12 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 29 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.722 infeções e 21 mortos.

Dados por género e faixa etária

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 178.314 homens e 218.213 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 139 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 3.476 eram homens e 3.201 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido das pessoas com idade entre os 70 e os 79 anos.

No domingo foram vacinadas 4.828 profissionais de saúde em vários centros hospitalares pelo país. A vacinação prossegue hoje, dia em que chegou uma nova remessa da Pfizer a Portugal.

O presidente do governo regional da Madeira acredita que a nova estirpe do coronavírus, proveniente do Reino Unido, já se encontra em vários pontos do país. Miguel Albuquerque esta segunda-feira revelou que são 18 os casos no arquipélago. Um deles proveniente da região de Lisboa e Vale do Tejo.

O grupo farmacêutio britânico AstraZeneca afirma ter encontrado, após mais investigações, "a fórmula vencedora" para a sua vacina contra a covid-19 que está a desenvolver em conjunto com a Universidade de Oxford e que deverá ser aprovada nos próximos dias no Reino Unido.

O Reino Unido, primeiro país que começou a campanha de vacinação com ao medicamento da Pfizer/BioNTech, detetou uma nova variante do coronavírus.

Contra esta mutação, "acreditamos que, por enquanto, a nossa vacina mantém a sua eficácia", afirmou o diretor-geral da AstraZeneca, Pascal Soriot. "Mas não podemos ter a certeza por isso vamos fazer mais testes".

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.758.026 mortos resultantes de mais de 80,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Os países que registaram o maior número de novas mortes são os Estados Unidos, o Brasil e o México, bem como a Índia e o Reino Unido.

