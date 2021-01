Covid-19. Reino Unido em nível máximo de alerta 

O nível de alerta no Reino Unido devido à covid-19 vai subir para 5, ou vermelho, o que significa que está em risco material de esgotamento da capacidade do serviço de saúde britânico (NHS).

O sistema foi criado em maio e é a primeira vez que é acionado o alerta máximo, depois de sete dias consecutivos acima dos 50 mil novos casos diários. O sistema, que se refere à ameaça da pandemia, é definido pelo Centro Conjunto de Biossegurança, que inclui os médicos-chefes dos quatro países.

Num comunicado citado pela SKY News, o centro admite que os sistemas de saúde estão "sob grande pressão" e os médicos dizem que não estão confiantes:

"Atualmente, há taxas muito altas de transmissão na comunidade, com números substanciais de pacientes covid em hospitais e nos cuidados intensivos (...) Os casos estão a aumentar em em grande parte do país, impulsionados pela nova variante. Não estamos confiantes de que o NHS (sistema de saúde britânico) consiga lidar com um aumento dos casos. E sem medidas adicionais, há um risco material do NHS, em várias áreas, de ficar sobrecarregado nos próximos 21 dias."