Covid-19. Reino Unido atinge novo máximo em dia de regresso ao confinamento geral

O Reino Unido voltou a atingir um novo máximo de novos casos diários de covid-19: nas últimas 24 horas foram diagnosticados mais 61 mil pessoas infetadas. O aumento surge no dia em que Inglaterra e Escócia começam um novo confinamento nacional.

Com o início do confinamento, o foco de Boris Johnson está no plano de vacinação. 1,3 milhões de britânicos já tomaram a vacina e, até final de fevereiro, o primeiro-ministro quer que estejam imunizadas 14 milhões de pessoas, pertencentes aos quatro grupos prioritários.

O confinamento será revisto a 15 de fevereiro e só então poderá haver um alívio de restrições em Inglaterra. Nas restantes nações que compõem o Reino Unido – a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte – a duração do confinamento é diferente.