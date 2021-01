Covid-19. Farmacêutica em Madrid vai produzir a vacina da Moderna para a Europa

Num momento de subida de novos casos e de críticas pelo ritmo lento da vacinação, a Europa aprovou a segunda vacina contra a covid-19, a da norte-americana Moderna. As primeiras doses deverão começar a chegar na próxima semana.

A farmacêutica Rovi, em Madrid, é uma das produtoras autorizadas do fármaco na Europa, que deverá começar a laborar daqui por semanas. As primeiras doses da vacina da moderna começarão a ser entregues lentamtamente aos 27 nunca antes da próxima semana.

Com uma eficácia superior a 90 por cento, nao necessita de temperaturas de conservação inferiores a 20 graus negativos como a da Pfizer, mas é das mais caras do mercado, com um valor pouco inferior aos 15 euros por dose.