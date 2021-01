Covid-19. Vila Franca do Campo e Rabo de Peixe realizam testagem massiva nas escolas

A comunidade escolar de Vila Franca do Campo e de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, nos Açores, começou a ser testada. O objetivo é conter a propagação da covid-19 nos dois concelhos, onde a situação é mais crítica.

As salas de aula dão lugar a um rodopio de profissionais de saúde. O aumento do número de casos leva, novamente, as autoridades de saúde açorianas a recorrer aos testes rápidos.

Durante os próximos dias, cerca de cinco mil pessoas das duas comunidades escolares vão ser testadas. Só depois de concluído o processo é que os alunos poderão volta ao ensino presencial.