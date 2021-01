Covid-19 nos EUA. Governadores preocupados com ritmo da vacinação abaixo da meta estabelecida

A vacinação contra a covid-19 está a avançar a ritmos diferentes em vários países

No Brasil, o processo ainda não começou, mas o ministro da Saúde garante que arranca ainda este mês. O país está perto de atingir as 200 mil mortes por covid10, mais de 1.200 nas ultimas horas.

Os Estados Unidos admitem multar hospitais por serem lentos. Muitos governadores estão preocupados com a lenta progressão da vacinação. Até ao moemento, terão sido vacinadas quase cinco milhões e meio de pessoas no país. As autoridades de saúde admitem que os valores estão muito abaixo das metas estabelecidas.

O México registou mais de 13.300 casos nas últimas 24 horas.