No norte do país, os hospitais estão ainda longe da pressão sentida no mês de novembro e por isso os hospitais do Porto e de Matosinhos estão a receber doentes da região de Lisboa.

No hospital de São João, o plano de contingência está no nível 2, mas a administração está preparada para um cenário mais exigente. No Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que chegou a ter 10% dos internamentos por covid, a situação está para já controlada, com 78 internados.