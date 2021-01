Covid-19. Um infetado leva cidade australiana a confinamento de três dias

A cidade de Brisbane, na Austrália, vai entrar num confinamento de três dias depois de ter identificado um caso positivo de covid-19. Uma funcionária da limpeza de um hotel onde os viajantes fazem quarentena de 14 dias está ficado infetada.

As autoridades de saúde avançam que o vírus que infetou a funcionária da limpeza faz parte da variante encontrada no Reino Unido e é mais contagiosa.

O confinamento será aplicado às áreas mais populosas da capital da ilha de Queensland e irá afetar mais de 2,38 milhões de pessoas. Os cidadãos devem ficar em casa, exceto para se deslocarem ao trabalho, comprarem alimentos essenciais e medicamentos, prestarem auxílio a pessoas vulneráveis, praticarem exercício na zona de habitação e realizarem um teste covid-19 na clínica mais próxima. O uso de máscara na via pública é também obrigatória.

A medida foi anunciada pela primeira-ministra Annastacia Palaszczuk esta sexta-feira, depois de ter sido conhecido o resultado do teste realizado à funcionária.

“Fazer estes três dias agora pode evitar fazer 30 dias no futuro”, disse Palaszczuk, citada pela BBC. A primeira-ministra lembra em várias parte do mundo se registam elevadas taxas de infeção devido a esta variante do novo coronavírus.