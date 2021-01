Hospitais no limite. Ordem dos Médicos diz que estão todos no vermelho  

A Ordem dos Médicos diz que praticamente todos os hospitais do país estão no vermelho com limite de capacidade e cirurgias adiadas. Muitos doentes estão já a ser transferidos para unidades hospitalares de outras regiões.

O aumento do número de casos de covid-19 tem feito soar o alarme nos hospitais do país. A Ordem dos Médicos fala numa situação dramática e culpa o Governo por não ter agido mais cedo

A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares emitiu uma nota em que fala do aumento das dificuldades para os serviços de saúde, profissionais e doentes com a evolução da pandemia. Apela ao sentido de responsabilidade de todos para que seja possível garantir a resposta às necessidades da população.