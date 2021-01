Surto de covid-19 em lar de Torres Vedras com 79 infetados

Um surto no lar de Nossa Senhora do Carmo, na localidade de Ordasqueira, no concelho de Torres Vedras, regista 79 infetados com covid-19, informou este domingo fonte oficial deste município do distrito de Lisboa.

Os 79 casos positivos referem-se a 61 dos 70 utentes e 18 dos 37 funcionários, depois de todos terem sido testados.

Os residentes infetados estão todos a recuperar na instituição.

O surto está a ser acompanhado pelas autoridades de saúde, tendo sido realizada uma visita ao local por técnicos da Proteção Civil Municipal, Saúde Pública e Segurança Social.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, contabiliza 2.547 casos confirmados de covid-19, dos quais 549 estão ativos, 1.964 recuperaram e 34 morreram.

PORTUGAL COM MAIS 102 MORTES E 7.502 CASOS DE COVID-19 NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Portugal regista este domingo mais 102 mortes relacionadas com a covid-19 e 7.502 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total, desde março, Portugal já registou 7.803 mortes e 483.689 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 106.778 casos, mais 4.372 em relação a sábado.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.770, mais 215 pessoas do que ontem, e 558 em cuidados intensivos, mais 18.