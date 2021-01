Covid-19. Governo reúne-se com task force do plano de vacinação 

O Governo reúne-se esta segunda-feira com a "task force" do plano de vacinação contra a covid-19.

O encontro é presidido em videoconferência pelo primeiro-ministro, António Costa, e conta com a presença de vários membros do Governo, entre os quais a ministra da Saúde, Marta Temido, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Sales.

Após a reunião, Marta Temida e João Gomes Cravinho visitam o polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas, no âmbito do reforço de camas de internamento e cuidados intensivos para doentes covid-19, proveniente do Serviço Nacional de Saúde.

Confinamento poderá começar antes da renovação do estado de emergência

As medidas serão anunciadas quarta-feira, mas o Governo já confirmou que será semelhante ao do início da pandemia.

As restrições relativas ao confinamento geral deverão ser conhecidas já na próxima semana. O Presidente da República defende que não há alternativa ao confinamento e assumiu a responsabilidade do fracasso das medidas tomadas no Natal.

O período de alívio das medidas de restrição pode ter custado um preço muito elevado. A permissão de circulação entre concelhos e o alargamento do horário do recolher obrigatório durante a época do Natal foram fatores decisivos.

Perante os cerca de dez mil casos de infeção diários, registados na última semana, o Governo não teve outro caminho e o país vai voltar a fechar, tal como aconteceu no início da pandemia.