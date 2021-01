SNS24 sob pressão. Atendidas 27 mil chamadas por dia na primeira semana de 2021 

A linha SNS 24 está sob pressão, numa altura em que o país regista um aumento do número de novos casos diários de covid-19.

O jornal Público diz que, na primeira semana do ano, foram atendidas mais de 27 mil chamadas por dia. Há mesmo queixas de utentes que desligam depois de alguns minutos à espera.

O número máximo de chamadas atendidas foi registado em novembro, com 38 mil chamadas num só dia.

Se os novos casos continuarem a aumentar, podem ser registados novos máximos nas próximas semanas.

Covid-19. SNS24 atendeu mais de 3,670 milhões de chamadas em 2020

O presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Luís Goes Pinheiro, destacou a capacidade de resposta da linha SNS24 num 2020 marcado pela pandemia de covid-19, com um número de chamadas atendidas superior a 3,670 milhões.