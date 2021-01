Portugal com mais 155 mortes e 7.259 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista esta terça-feira mais 155 mortes relacionadas com a covid-19 e 7.259 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 8.080 mortes e 496.552 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos mais 1.076 casos, num total de 110.388.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 4.043 doentes, mais 60 em relação a segunda-feira, das quais 599 em cuidados intensivos, mais 32 face ao dia anterior.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 125.296 contactos, mais 5.004 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 6.028 doentes. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram 378.084 pessoas.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 155 mortes registadas nas últimas 24 horas, 68 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 36 na região Norte, 36 na região Centro, 12 no Alentejo, uma no Algarve e duas na Madeira.

Segundo os dados, a maioria dos novos casos notificados de hoje estão na região de Lisboa e Vale do Tejo e na região Norte.

O boletim revela que a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 3.201 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região registou 163.754 casos de infeção e 2.843 mortes.

Na região norte foram notificadas mais 2.180 infeções, contabilizando-se até agora 238.581 casos e 3.533 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 1.129 casos, acumulando-se 63.048 infeções e 1.233 mortos.

Já no Alentejo foram assinalados mais 434 casos, totalizando 15.730 infeções e 336 mortos desde o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 143 novos casos, somando 10.571 infeções e 93 mortos.

A Madeira registou 71 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 2.212 infeções e 20 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 101 novos casos nas últimas 24 horas, somando 2.656 infeções e 22 mortos.

Novo confinamento deverá durar um mês

O primeiro-ministro revelou esta terça-feira que há um "consenso muito generalizado perante o que são os números verificados" (da pandemia) e que as novas medidas serão pensadas no "horizonte de um mês", com um "perfil semelhante" às de março e abril.

Esta posição foi assumida por António Costa no final de mais uma reunião destinada a analisar a evolução da situação epidemiológica em Portugal, no Infarmed, em Lisboa, na qual o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participou por videoconferência.

MEDIDAS COM "HORIZONTE DE UM MÊS"

O primeiro-ministro declarou que na reunião com os epidemiologistas permitiu que concluir que "houve um grande consenso" sobre a trajetória de crescimento de novos casos de infeção do novo coronavírus e que "as medidas devem ter um horizonte de um mês".

"Estamos perante uma dinâmica de fortíssimo crescimento de novos casos que é necessário travar", salientou António Costa, já depois de ter definido a reunião com os epidemiologistas, que durou cerca de quatro horas, "como muito viva e interessante".

"Perante a tendência que é manifesta de crescimento da pandemia, é essencial adotarmos medidas. Essas medidas devem ter um horizonte de um mês e com um perfil muito semelhante àquele que adotámos logo no início da pandemia, ou seja, no período de março e abril", frisou o líder do Executivo.

ALUNOS COM MENOS DE 12 ANOS COM AULAS PRESENCIAIS

Durante a reunião, segundo o primeiro-ministro houve "um grande tema de divergência entre os diferentes especialistas e que se relacionou com o funcionamento das escolas, o que exigirá agora a devida ponderação por parte do Presidente da República, do Parlamento e do Governo".

"Mas também requer o diálogo com outras instituições, como a Confederação Nacional de Associações de Pais, a Associação dos Diretores Escolares, entre outras. Está obviamente fora de causa interromper a atividades de avaliação que se encontram em curso no Ensino Superior", começou por salientar António Costa.

De acordo com o primeiro-ministro, na reunião, "todos os especialistas foram convergentes de que, até aos 12 anos, nada justifica o encerramento das escolas, mas a dúvida está na faixa intermédia. Aí, as divergências entre os próprios especialistas foram muito grandes".