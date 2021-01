Portugal com mais 122 mortes e 5.604 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista esta segunda-feira mais 122 mortes relacionadas com a covid-19 e 5.604 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total, desde março, Portugal já registou 7.925 mortes e 489.293 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 109.312 casos, mais 2.534 em relação a domingo.

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.983 pessoas, mais 213 do que domingo, e 567 em cuidados intensivos, mais 9.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 120.292 contactos, mais 3.082 relativamente a domingo.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 2.948 doentes. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 372.056 pessoas.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 122 mortes registadas nas últimas 24 horas, 47 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 34 na região Norte, 28 na região Centro, 9 no Alentejo e 4 no Algarve.

Segundo os dados, a maioria dos novos casos notificados de hoje estão na região de Lisboa e Vale do Tejo e na região Norte.

O boletim revela que a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 2.158 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região registou 160.553 casos de infeção e 2.775 mortes.

Na região norte foram notificadas mais 1.498 infeções, contabilizando-se até agora 236.401 casos e 3.497 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 997 casos, acumulando-se 61.919 infeções e 1.197 mortos.

Já no Alentejo foram assinalados mais 519 casos, totalizando 15.296 infeções e 324 mortos desde o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 233 novos casos, somando 10.428 infeções e 92 mortos.

A Madeira registou 61 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 2.141 infeções e 18 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 138 novos casos nas últimas 24 horas, somando 2.555 infeções e 22 mortos.

Confinamento poderá começar antes da renovação do estado de emergência

As medidas serão anunciadas quarta-feira, mas o Governo já confirmou que será semelhante ao do início da pandemia.

As restrições relativas ao confinamento geral deverão ser conhecidas já na próxima semana. O Presidente da República defende que não há alternativa ao confinamento e assumiu a responsabilidade do fracasso das medidas tomadas no Natal.

O período de alívio das medidas de restrição pode ter custado um preço muito elevado. A permissão de circulação entre concelhos e o alargamento do horário do recolher obrigatório durante a época do Natal foram fatores decisivos.

Perante os cerca de dez mil casos de infeção diários, registados na última semana, o Governo não teve outro caminho e o país vai voltar a fechar, tal como aconteceu no início da pandemia.

Este regresso a um confinamento geral implica o encerramento de alguns setores de atividade, tais como os restaurantes e comércio não-alimentar. O Ministro da Economia já garantiu que as empresas terão apoios.

“Vamos ter um confinamento geral de cerca de um mês”

Luís Marques Mendes anunciou que o confinamento geral irá ter a duração de "cerca de um mês". Segundo o comentador da SIC, o Governo irá aplicar primeiro um confinamento de 15 dias, que será depois renovado.