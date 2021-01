Covid-19. Marcelo sob vigilância mas sem isolamento profilático

Marcelo Rebelo de Sousa regressou ao Palácio de Belém, esta quarta-feira de manhã. O Presidente não se encontra em isolamento profilático, mas está sob vigilância depois de um membro da equipa de segurança ter testado positivo à covid-19.

No domingo, o Chefe de Estado tinha estado com um dos seus chefes de segurança, em Belém. Um contacto considerado pelas autoridades sanitárias como sendo de possível alto risco, o suficiente para determinar a vigilância de sintomas suspeitos.

Este contacto de risco poderá ser também a explicação para as autoridades de saúde terem mudado de posição sobre a ida de Marcelo ao debate entre candidatos Presidenciais, que se realizou na terça-feira à noite.

Depois de terem aconselhado a ir, as autoridades avisaram o candidato, pouco antes do debate, que não deveria participar presencialmente. O episódio deixou o Presidente da República irritado. Marcelo Rebelo de Sousa acabou por participar no debate eleitoral via Skype e de máscara.

Quanto à sua participação na eleições, Marcelo tinha-se inscrito previamente para votar por antecipação, o que significa que está habilitado ao voto em mobilidade. No próximo domingo, o atual Presidente, irá votar em Lisboa, na Reitoria da Universidade.