O que muda no novo confinamento?

A regra geral é ficar em casa: as deslocações ficam reduzidas ao estritamente necessário e o teletrabalho passa a ser obrigatório sempre que possível. Restaurantes, bares e cafés fecham, assim como o comércio não-alimentar, os estabelecimentos culturais e os ginásios.

Por outro lado, as creches, escolas e universidades funcionam e em regime presencial. Também as mercearias, supermercados e as farmácias vão continuar a operar. Já os serviços públicos irão continuar a prestar serviços, desde que através de marcação.

As multas para quem não cumprir as novas medidas de restrição vão duplicar de valor, segundo anunciou, esta quarta-feira, pelo primeiro-ministro, António Costa.