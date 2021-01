"Universal, não concursal, a fundo perdido." Governo tem 42 M€ para apoiar setor da Cultura

O setor da cultura mereceu um conjunto de medidas específicas das quais se destaca um apoio de 42 milhões de euros a fundo perdido.

As palavras da ministra da cultura descreveram o programa "Garantir Cultura". São 42 milhões de euros, reservados pelo Governo para apoiar entidades, produtores, promotores, agentes e profissionais da cultura. Um valor extra ao do Orçamento do Estado para a Cultura de 2021.

Todos os apoios específicos para a cultura são cumuláveis com os apoios globais anunciados pelo ministro da economia.