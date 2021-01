Como foi a manhã do primeiro dia de confinamento?

O confinamento geral entrou em vigor esta sexta-feira. A regra é ficar em casa, mas no primeiro dia as ruas tiveram muita gente, como foi possível testemunhar em Lisboa. Apesar das medidas serem semelhantes às aplicadas em março, o cenário é diferente.

As exceções previstas na lei permitem a deslocação de mais de dois milhões de pessoas, seja para trabalhar, para levar os filhos a escola ou para fazer compras essenciais. O teletrabalho é obrigatório para todas as empresas que tenham condições de o fazer e as deslocações devem ser reduzidas ao mínimo e essencial.