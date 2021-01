Elevado número de casos de covid-19 obriga a encerrar duas escolas em Campo Maior

A escola secundária e o centro escolar Comendador Rui Nabeiro, em Campo Maior, distrito de Portalegre, estão encerradas a partir de hoje devido à pandemia de covid-19, anunciou a Câmara Municipal.

Numa informação publicada na página do município na rede social Facebook é explicado que esta decisão foi tomada pela comissão municipal de Proteção Civil e pelo Gabinete de Crise do concelho de Campo Maior, criado no âmbito da pandemia do novo coronavírus.

"Após uma análise cuidada do grave momento que vivemos, com as escolas a funcionar a uma capacidade bastante reduzida devido a um número considerável de turmas em isolamento, pela existência de casos positivos entre alunos, professores e pessoal não docente, a comissão municipal de Proteção Civil tomou a decisão, por maioria com duas abstenções, de encerrar, a partir do dia 15 de janeiro [hoje], o Centro Escolar Comendador Rui Nabeiro e a Escola Secundária", lê-se no documento.

De acordo com o município de Campo Maior, o concelho contabiliza um total de 174 infetados.

Na mesma informação é explicado que o município e o Agrupamento de Escolas de Campo Maior, "em estreita colaboração", vão criar as condições para manter as escolas disponíveis para acolher os alunos cujos encarregados de educação sejam trabalhadores de primeira e segunda linha no combate à pandemia e "por motivos vários", não tenham como deixar os seus educandos no domicílio.

"A comissão municipal de Proteção Civil e o gabinete de crise voltarão a reunir antes do final deste mês para reavaliar a situação e tomar as medidas adequadas ao contexto que se venha verificar nesse momento", acrescentam.

O novo confinamento geral entrou hoje em vigor para Portugal continental devido ao agravamento da pandemia de covid-19, com os portugueses sujeitos ao dever de recolhimento domiciliário, mas mantendo as escolas com o ensino presencial.

