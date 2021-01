Operação de fiscalização da GNR no acesso a Almada

Com o início do dever de recolhimento domiciliário, a GNR fez uma operação de fiscalização na noite passada no acesso a Almada, sobretudo para sensibilizar os condutores.

Portugal continental está desde as 00:00 desta sexta-feira em novo confinamento geral, devido ao agravamento da pandemia de covid-19, com os portugueses sujeitos ao dever de recolhimento domiciliário, mas mantendo as escolas com o ensino presencial.

Além do dever geral de recolhimento domiciliário, o confinamento é obrigatório para pessoas com covid-19 ou em vigilância.

António Costa reiterou que as medidas de confinamento geral estão projetadas para vigorar um mês, mas adiantou que o Governo vai reavaliá-las dentro de 15 dias, ou seja a 30 de janeiro.