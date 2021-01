Movimento em Lisboa e Porto não demonstra o confinamento que se vive

A ordem é para ficar em casa e sair apenas em situações estritamente necessárias. No entanto, Lisboa e Porto pareciam, esta segunda-feira, um dia normal sem confinamento.

Numa altura que o país está pintado a vermelho, com 155 concelhos em risco máximo - o triplo do que foi registado na semana passada. O concelho de Cuba, no Alentejo, é o que tem, neste momento, a maior taxa de incidência no país. São mais de 5.650 casos por 100 mil habitantes.

Em risco muito elevado há 107 municípios, menos 25 do que na semana anterior. Em risco elevado há 16 concelhos e no risco moderado, o menos grave, há 30.

Apesar de haver quem saia de casa sem necessidade aparente, há também quem o faça porque precisa. Para evitar essas situações, António Costa anunciou esta segunda-feira um reforço de medidas.