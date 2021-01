Portugal volta a ser o pior país em número de novos infetados por milhão de habitante

Portugal volta a ser o pior do mundo em número de novos infetados por milhão de habitantes e o segundo pior do mundo em número de mortes.

Portugal fica atrás, a nível de casos, por exemplo, de Israel, França, Reino Unido, Estados Unidos e Itália.

Quanto a mortes, Portugal é o segundo pior do mundo com 14 mortos por milhão de habitantes. Pior do que República Checa, Israel, França, Reino Unido e Estados Unidos, por exemplo.

Países como Estados Unidos e Reino Unido, onde os números impressionam pela dimensão, estão na verdade, melhor do que Portugal quando se comparam universos comparáveis, neste caso, o número por milhão de habitantes.