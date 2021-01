Sem vendas ao postigo e take-away em centros comerciais, restauração pede mais apoios

As associações do setor da restauração entendem a necessidade de aplicar novas restrições para conter a pandemia. No entanto, insistem que são necessários mais apoios.

A proibição de venda ao postigo serve para todo o ramo não alimentar, como as lojas de vestuário, mas também para restaurantes ou pastelariais, que não podem vender bebidas à porta, nem que seja só mesmo um café. A medida serve para evitar ajuntamentos.

O Governo decidiu também encerrar todos espaços de restauração em centros comerciais, mesmo em take-away. A decisão levanta dúvidas.

Com novas regras, proibições à circulação e novos horários de funcionamento, sobretudo ao fim de semana, o comércio terá novamente de se adaptar. Antevêem-se tempos difíceis.

Os ATL podem afinal ficar abertos. Uma solução importante para muitos pais. Sem qualquer alteração mantêm-se as escolas, que permanecem abertas.

O primeiro-ministro anunciou esta segunda-feira novas medidas, na sequência da revisão de algumas medidas aplicadas no âmbito do estado de emergência.