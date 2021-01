Idosos recebem notícia de fecho de centros de dia com desânimo

O encerramento dos centros de dia é uma das novas medidas de combate à pandemia aprovadas na segunda-feira em Conselho de Ministros.

A SIC visitou a Cáritas de Bragança onde a notícia foi recebida pelos idosos com grande desânimo.

Cinco meses depois de ter reaberto, a seguir ao primeiro confinamento, este centro de dia da Cáritas de Bragança vai voltar a encerrar. Na mesma situação estão cerca 1.500 centros de dia em todo o país.

A notícia da decisão do Governo foi mal acolhida entre os 11 idosos desta Instituição.

O anterior confinamento, que reteve estes idosos em casa durante cinco meses, foi uma experiência penosa, sobretudo para os que vivem sozinhos sem retaguarda familiar.

Apesar de encerrarem, os centros de dia vão assegurar as refeições dos idosos no domicílio com visitas diárias de acompanhamento.