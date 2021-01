"Nas circunstâncias em que estamos hoje, nenhum de nós tinha defendido aquelas medidas" no Natal

O primeiro-ministro, António Costa, insiste que as medidas tomadas no Natal e Ano Novo foram as adequadas, face aos dados que estavam disponíveis sobre a evolução da pandemia.

"Posso assegurar que nas circunstâncias em que estamos hoje, nenhum de nós tinha defendido aquelas medidas", disse o primeiro-ministro, referindo-se ao Natal e Ano Novo.

"Se a culpa foi minha, ofereço-me ao sacrifício", acrescentou.

Apesar de dizer que se "oferece ao sacrifício", António Costa rejeitou culpas pela atual situação, depois de ter sido confrontado pelo CDS com o aumento de casos depois do período de festas.