Novas medidas de confinamento. Estabelecimentos fazem as últimas vendas ao postigo

Enquanto as novas medidas de restrição anunciadas na segunda-feira pelo primeiro-ministro não entram em vigor, muitos estabelecimentos aproveitam para fazer as últimas vendas ao postigo. Os proprietários dizem que as regras vão prejudicar ainda mais os negócios.

Quando o diploma for promulgado, a venda de bebidas ao postigo passa a ser proibida e também o consumo dos produtos ao pé dos estabelecimentos.

As regras também vão mudar para as lojas.

Já nos jardins e parques, será permitido circular, mas não permanecer em espaços públicos.