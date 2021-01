Covid-19. Governo decide encerramento das escolas

O Governo reuniu esta quinta-feira o Conselho de Ministros para decidir o encerramentos das escolas e para analisar a "alarmante progressão" da pandemia em Portugal, com destaque para a variante britânica do novo coronavírus.

Todos os estabelecimentos de ensino, desde o ensino básico ao superior podem fechar esta sexta-feira. O Governo comunicará ainda pormenores das medidas de agravamento do confinamento geral.

O objetivo principal do Governo, "é isolar todo o sistema escolar", já que, "não havendo aulas, evita-se que as pessoas sejam forçadas a sair de casa".

O Presidente da República e recandidato ao cargo, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou na quarta-feira à noite que o encerramento das escolas "é uma boa solução, se for essa que for adotada no Conselho de Ministros".

No final de uma entrevista ao Porto Canal, foi pedido a Marcelo Rebelo de Sousa que comentasse a notícia de "a ministra da Saúde acabou de anunciar que as escolas vão mesmo fechar" - Marta Temido, de facto, apenas admitiu que essa é uma possibilidade que será analisada na quinta-feira em Conselho de Ministros.

Diretores e pais preocupadas com alunos carenciados

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, assegura que as instituições de ensino têm cumprido o seu papel e garantido a segurança dos alunos.

Já o presidente da Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação, Rui Martins, diz que, segundo um inquérito online, a maioria dos pais quer o encerramento das escolas.

Na Edição da Noite, da SIC Notícias, ambos se mostraram preocupados com os alunos carenciados.

Portugal terá mais de 20 mil pessoas infetadas com variante britânica

Portugal já terá mais de 20 mil pessoas infetadas com a variante inglesa do novo coronavírus, revelam dados são de um estudo realizado pela Unilabs para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

Os investigadores dizem que o perigo da variante são as altas cargas virais e o facto de se propagar mais facilmente.

Neste momento, a variante está a afetar proporcionalmente mais pessoas entre os 10 e os 19 anos do que as pessoas dos 60 aos 69 anos.

Carlos Sousa, um dos autores, prevê que dentro de poucas semanas seja a variante dominante em Portugal.

Ministra da Saúde admite que todas as escolas podem fechar de imediato

Marta Temido admitiu que existe a possibilidade de fechar todas escolas de imediato devido ao aumento de novos casos covid-19.

"A situação mudou, agravou-se", disse a ministra da Saúde. Quando questionada se o encerramento das escolas estava em cima da mesa do Conselho de Ministros, Marta Temido respondeu "sim".

Comunidade escolar aplaude fecho das escolas

O encerramento das escolas devido ao aumento de casos de covid-19 corresponde a um anseio generalizado entre a comunidade escolar.

É a opinião do presidente do agrupamento de escolas de Carnaxide, António Seixas, para quem as aulas presenciais eram já sinónimo de grande instabilidade.

PSP pondera chamar pré-aposentados para fiscalizarem confinamento

A PSP decidiu dar prioridade absoluta à ação fiscalizadora das medidas do estado de emergência e pondera chamar ao serviço os polícias em pré-aposentação.

Um despacho da direção nacional da PSP, a que a agência Lusa teve esta quinta-feira acesso, determina que seja dada prioridade "à ação fiscalizadora do cumprimento das restrições impostas" pelo estado de emergência relativamente a outras ocorrências policiais que não coloquem em risco a integridade física ou a vida das pessoas e que sejam utilizadas "todas as valências" da polícia

Para cumprir este objetivo, o diretor nacional, Magina da Silva, estipulou ainda que os polícias que estejam em situação de pré-aposentação sejam informados de que poderão ser chamados para prestar serviço nesta fase critica.

Ambulâncias voltam a fazer fila de horas no hospital Santa Maria

As filas no hospital de Santa Maria, em Lisboa, volta a marcar a noite. É o retrato de cada vez maior pressão nos hospitais, devido ao aumento de infeções por covid-19.

As ambulâncias com os doentes têm de aguardar que haja uma vaga no hospital, uma situação que pode prolongar-se durante horas.

Os internamentos têm subido de dia para dia e o hospital de Santa Maria está no limite de capacidade.

O cenário tem sido recorrente nos últimos dias, com filas que evidenciam o caos em que a pandemia de covid-19 está a causar no Serviço Nacional de Saúde.