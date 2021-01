Os prós e contras de encerrar as escolas

Os diretores garantem que os estabelecimentos de ensino continuam a ser locais seguros, apesar dos apelos de muitos pais para que sejam fechadas.

Vários pediatras alertam para os danos da decisão no desenvolvimento das crianças. Por outro lado, as associações de pais concordam com o fecho das escolas, mas estão proocupados com o ensino a distância.

As escolas dizem que estão preparadas para o ensino à distância e esperam que a suspensão das aulas possa dar o sinal que o país precisa para entender a gravidade da situação.