Covid-19. Peso da variante britânica influencia decisão de encerrar escolas

O Governo prepara-se para encerrar todas as escolas, desde as creches às universidades, já a partir de sexta-feira. A pressão sobre o Executivo de António Costa tem aumentado, nomeadamente, por parte do Presidente da República, autarquias, hospitais e comunidade escolar.

O peso da variante britânica vai influenciar a decisão tomada esta quinta-feira em Conselho de Ministros. Prevê-se que na próxima semana a nova variante possa ser responsável por 60% dos novos casos.

Com o encerramento das creches, escolas e universidades, o Governo pondera ajustar o calendário escolar.