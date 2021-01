Covid-19. Marcelo promulga decretos de alteração ao estado de emergência e de novos apoios

O Presidente da República promulgou esta quinta-feira dois diplomas do Governo relativos ao estado de emergência, devido à pandemia da covid-19, em que um estabelece um conjunto de medidas de apoio na sequência do encerramento dos estabelecimentos de ensino.

O anúncio foi feito através de uma nota no "site" da Presidência da República.

Na nota é referido que Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o diploma que altera o regime contraordenacional no âmbito da situação da calamidade, contingência e alerta e procede à qualificação contraordenacional dos deveres impostos pelo estado de emergência.

Também foi promulgado o diploma que "estabelece um conjunto de medidas de apoio no âmbito da suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais".

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira o encerramento das escolas de todos os níveis de ensino durante 15 dias para tentar travar os contágios pelo novo coronavírus.

António Costa justificou a medida, por "princípio de precaução", com o aumento do número de casos da variante mais contagiosa do SARS-CoV-2, que cresceram de cerca de 8% de prevalência na semana passada para cerca de 20% atualmente.

O chefe do Governo afirmou que os 15 dias de interrupção serão compensados num outro período de férias e assegurou que haverá medidas de apoio às famílias semelhantes às que vigoraram durante o primeiro confinamento, na primavera de 2020, como faltas justificadas para as pessoas que tenham filhos com menos de 12 anos e não estejam em teletrabalho.

Portugal registou hoje 221 mortes relacionadas com a covid-19, o maior número de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia, e 13.544 casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Portugal já registou 9.686 mortes associadas à covid-19 e 595.149 infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2.