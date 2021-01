Covid-19. Polícia de Matosinhos identifica 5 pessoas em incumprimento de isolamento

A Polícia Municipal de Matosinhos fez esta quinta-feira cinco participações ao Ministério Público (MP) de cidadãos em incumprimento do dever de isolamento profilático ou de quarentena decretado pelas autoridades de saúde, informou esta quinta-feira a câmara local.

"Trata-se de cidadãos que deveriam estar no seu domicílio por estarem infetados ou terem estado em contacto de risco com alguém infetado por covid-19, mas que no momento da visita da Polícia Municipal não se encontravam em casa", sublinhou esta autarquia do distrito do Porto, em comunicado.