Janeiro regista quase tantos mortos por covid-19 quanto nos primeiros 8 meses de pandemia

Em janeiro já morreram quase tantas pessoas com covid-19 em Portugal como nos primeiros oito meses da pandemia.



Entre os dias 1 e 19 de janeiro morreram 2493 pessoas devido à doença.

Entre março e outubro foram 2544 os óbitos registados.

O primeiro mês de 2021 ainda não acabou e é já aquele com mais novos casos e mais vítimas mortais desde o início da pandemia.

O forte aumento na propagação da pandemia reflete-se também na pressão adicional sobre o Serviço Nacional de Saúde. Em apenas 19 dias, o número de doentes internados quase duplicou, passando dos 2.806 a 31 de dezembro para os atuais 5.493, uma subida de quase 96%, segundo o Jornal de Notícias.

Esta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, Portugal registou máximos diários em número de mortes e casos de covid-19: mais 219 mortes e 14.647 novos casos de infeção, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 9.465 mortes e 581.605 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando na quarta-feira ativos 143.776 casos, mais 7.935 em relação a terça-feira.

Portugal já terá mais de 20 mil pessoas infetadas com a variante inglesa do novo coronavírus, revelam dados de um estudo realizado pela Unilabs para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

Os investigadores dizem que o perigo da variante são as altas cargas virais e o facto de se propagar mais facilmente.

Neste momento, a variante está a afetar proporcionalmente mais pessoas entre os 10 e os 19 anos do que as pessoas dos 60 aos 69 anos.

Carlos Sousa, um dos autores, prevê que dentro de poucas semanas seja a variante dominante em Portugal.

Pandemia já matou pelo menos 2.075.698 pessoas no mundo

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 2.075.698 pessoas no mundo e infetou mais de 96.825.840 desde o final de dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado pela agência de notícias AFP a partir de fontes oficiais até às 11:00.

Os números são baseados em levantamentos diários das autoridades de saúde de cada país e excluem as revisões posteriores de institutos de estatísticas, como ocorre na Rússia, Espanha e Reino Unido.

Os países que registaram o maior número de novas mortes em seus levantamentos mais recentes são os Estados Unidos com 4.261 novas mortes, o Reino Unido (1.820) e o México (1.539).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 406.162 mortes para 24.438.935 casos, segundo o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 212.831 mortes e 8.638.249 casos, a Índia com 152.869 mortes (10.610.883 casos), o México com 144.371 mortes (1.688.944 casos) e o Reino Unido com 93.290 mortos (3.505.754 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 178 mortes por 100.000 habitantes, seguida da Eslovénia (157), da República Checa (140), Itália (138) e Bósnia (138).

A Europa totalizou hoje, às 11:00, 680.452 mortes em 31.318.790 casos, a América Latina e Caraibas 560.184 óbitos (17.709.669 casos), os Estados Unidos e Canadá 424.583 mortes (25.162.846 casos), a Ásia 233.109 óbitos (14.771.309 casos), o Médio Oriente 94.664 mortes (4.491.990 casos), a África 81.761 óbitos (3.339.669 casos) e a Oceania 945 mortes (31.576 casos).

