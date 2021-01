Os colégios privados vão acatar a decisão do Governo e suspender as aulas à distância, nos próximos 15 dias. Ficam só previstos apoios ao estudo e atividades não letivas.

"Não são aulas, não são atividades letivas, mas podemos continuar a trabalhar com os nossos alunos online. A questão está esclarecida e ultrapassada". disse Rodrigo Queiroz e Melo, diretor da associação de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo.

A decisão foi tomada depois de uma conversa com o ministro da Educação e de uma reunião com todos as escolas privadas do país.