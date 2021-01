Covid-19. Leiria ativa linha telefónica de apoio social e psicológico

A Câmara de Leiria vai ativar na segunda-feira uma Linha de Apoio Social e Psicológico, para minimizar o impacto da pandemia de covid-19 nas áreas social e da saúde comunitária, foi esta sexta-feira anunciado.

"Esta iniciativa assenta em duas áreas de intervenção, o aconselhamento psicológico e a resolução de problemas sociais", adianta o município numa nota de imprensa, explicando que "com a primeira pretende-se minorar comportamentos de ansiedade, isolamento e solidão, através da promoção de uma saúde psicológica positiva e do encaminhamento de situações de crise nas esferas da saúde mental e psicossocial".

Quanto à segunda área de intervenção, "visa apoiar na resolução de problemas de caráter social, através do encaminhamento para as várias medidas de apoio em articulação com as diversas entidades de âmbito social", adianta.

À agência Lusa, o coordenador do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), Pedro Cordeiro, afirmou que serão seis os técnicos da área social, incluindo cinco de Psicologia, que vão estar disponíveis para responder na linha telefónica (244243840), numa parceria entre as divisões de Ação Social e Educação da câmara.

"Estas seis pessoas vão estar disponíveis nos dias úteis das 09:00 às 17:00 para responder nesta linha", adiantou.

Segundo Pedro Cordeiro, na primeira vaga da pandemia, o município disponibilizou a linha telefónica "Leiria Apoia em Casa", fundamentalmente orientada para as famílias, que foi desativada no início do ano letivo.

"Tratávamos aqui as questões de sofrimento emocional e desajustamento comportamental que foram desencadeados devido ao isolamento. Esta linha tinha um objetivo muito claro, que era diminuir este impacto negativo do isolamento social", esclareceu o coordenador.

Segundo este responsável, os técnicos respondiam a questões relacionadas com "ansiedade, sintomas depressivos e conflitos familiares".

Na primeira vaga, houve ainda uma linha de apoio psicológico para os munícipes e uma terceira linha, a "Rede Solidária 65 +", entretanto reativada, para entrega de alimentos, refeições e medicamentos ou outras tarefas urgentes, destinada à população idosa e doentes crónicos.

Esta sexta-feira, a Câmara de Leiria já tinha anunciado uma Linha de Apoio Social e Psicológico para crianças entre os 03 e 10 anos, nos dias úteis das 09:00 às 17:00, através do número de telefone 244243840.

Trata-se de uma iniciativa em "articulação da Divisão de Desenvolvimento Social com os serviços de Educação da Câmara de Leiria -- equipa multidisciplinar PIICIE", refere uma nota de imprensa.

No concelho de Leiria, a pandemia de covid-19 fez 88 mortos, de acordo com o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil, divulgado às 00:42 de hoje.

Segundo o documento, dos 4.272 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado, recuperaram da doença 3.205 pessoas, mantendo-se 979 casos ativos.