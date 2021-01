Portugal regista novo máximo diário de mortes por covid-19

Portugal registou esta sexta-feira mais 234 mortes por covid-19 - um novo máximo diário - e 13.987 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 9.920 mortes e 609.136 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 157.660 casos, mais 6.434 em relação a ontem.

O máximo diário de mortes em Portugal foi alcançado a 21 de janeiro com 221 óbitos a lamentar.

O máximo diário de casos de infeção em 24 horas foi alcançado no dia 20 - 14.647 novas infeções.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 5.779 doentes, mais 149 em relação a quinta-feira, dos quais 715 em cuidados intensivos, mais 13.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 200.730 contactos, mais 7.830 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 7.319 doentes. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram 441.556 pessoas.

Proibido circular entre concelhos a partir das 20:00 e até segunda-feira

No âmbito da modificação do estado de emergência, o Governo determinou um conjunto de medidas extraordinárias que vão vigorar até às 23:59 de 30 de janeiro.

A proibição de circulação entre concelhos volta a aplicar-se entre as 20:00 desta sexta-feira e as 05:00 de segunda-feira no território continental, com algumas exceções previstas, entre as quais votar nas eleições presidenciais de domingo.

A medida, integrada no combate à pandemia de covid-19, foi definida pelo Conselho de Ministros, a par de outras restrições relativamente ao confinamento iniciado na semana passada, como:

proibição de vendas ou entregas ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não-alimentar

proibição de venda ou entrega ao postigo de qualquer bebida mesmo nos estabelecimentos autorizados ao 'take-away'

proibição de permanência em espaços públicos de lazer (que podem, contudo, ser frequentados).

À semelhança do que já aconteceu em outros períodos durante o estado de emergência, como a Páscoa ou o passagem do ano, o Governo decidiu voltar a restringir a circulação entre os 278 concelhos do continente ao fim de semana.

Atividade letiva está suspensa em todos os níveis de ensino

A partir de hoje, por duas semanas, a atividade letiva está suspensa, incluindo em creches e universidades.

O primeiro-ministro garantiu apoios às famílias com filhos até aos 12 anos e estabelecimentos de acolhimento para os filhos dos profissionais que sejam obrigados a trabalhar. A evolução da nova variante britânica determinou a decisão do Governo.

Aumentam os internamentos e as estruturas de apoio

A Grande Lisboa é uma das regiões mais pressionadas pelo aumento de casos de covid-19. O Governo alargou as valências das Estruturas de Apoio de Retaguarda à covid-19 e permite que passem a receber também doentes não covid em convalescença.

Pandemia já matou pelo menos 2.075.698 pessoas no mundo

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 2.075.698 pessoas no mundo e infetou mais de 96.825.840 desde o final de dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado pela agência de notícias AFP a partir de fontes oficiais até às 11:00.

Os números são baseados em levantamentos diários das autoridades de saúde de cada país e excluem as revisões posteriores de institutos de estatísticas, como ocorre na Rússia, Espanha e Reino Unido.

Os países que registaram o maior número de novas mortes em seus levantamentos mais recentes são os Estados Unidos com 4.261 novas mortes, o Reino Unido (1.820) e o México (1.539).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 406.162 mortes para 24.438.935 casos, segundo o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 212.831 mortes e 8.638.249 casos, a Índia com 152.869 mortes (10.610.883 casos), o México com 144.371 mortes (1.688.944 casos) e o Reino Unido com 93.290 mortos (3.505.754 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 178 mortes por 100.000 habitantes, seguida da Eslovénia (157), da República Checa (140), Itália (138) e Bósnia (138).

A Europa totalizou hoje, às 11:00, 680.452 mortes em 31.318.790 casos, a América Latina e Caraibas 560.184 óbitos (17.709.669 casos), os Estados Unidos e Canadá 424.583 mortes (25.162.846 casos), a Ásia 233.109 óbitos (14.771.309 casos), o Médio Oriente 94.664 mortes (4.491.990 casos), a África 81.761 óbitos (3.339.669 casos) e a Oceania 945 mortes (31.576 casos).

