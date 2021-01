Covid-19. As variantes que já circulam em Portugal

Neste momento, são quatro as variantes mais predominantes do novo coronavírus. Três delas já estão em Portugal. Além da estirpe mais comum, e da britânica, por cá já foi identificada também a variante da África do Sul.

Para já, há apenas um único caso confirmado e estão a ser tomadas todas as precauções para tentar quebrar a cadeia de transmissão da covid-19 associada à variante genética da África do Sul.

Importa sublinhar que todos os dados conhecidos sobre esta estirpe são, ainda, experimentais, mas indicam que pode haver uma diminuição da eficácia da resposta imunitária.

O mesmo problema é colocado pela mutação brasileira. Ainda assim, os especialistas acreditam que a proteção das vacinas que estão a ser administradas, não vai ser seriamente afetada.

Do Reino Unido, surgiu esta sexta-feira a notícia de que a variante britânica está associada a uma mortalidade até 30% superior à estirpe original, mas a informação revelada pelo primeiro-ministro do país é baseada em dados preliminares e não está a ser bem recebida pela comunidade científica.

Alarmes à parte, o certo é que os especialistas continuam a insistir que a melhor forma de se quebrarem as cadeias de transmissão de qualquer das variantes é com o cumprimento das regras de segurança. Usar a máscara, manter o distanciamento social e ficar em casa sempre que possível.