Covid-19. Centros de Saúde não sabem como serão vacinados utentes sem médico de família

Os centros de Saúde ainda não sabem como serão vacinados os utentes sem médico de família.

A próxima fase da vacinação arranca para a semana para pessoas com mais de 50 anos e doenças associadas e ainda há dúvidas sobre o processo, nomeadamente como serão convocados os pacientes que não têm médico de família ou os que são seguidos fora do Serviço Nacional de Saúde.

De acordo com o Jornal de Notícias, nos últimos dias, os centros de saúde estiveram a validar as listas com nomes de utentes identificados com doença coronária, insuficiência cardíaca, renal ou doença pulmonar obstrutiva crónica para identificar erros ou omissões.

As listagens enviadas pela tutela não incluem por exemplo os doentes que não estão registados nos centros de saúde.