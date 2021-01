Covid-19. Para onde vão os 48 doentes transferidos do Amadora-Sintra? 

O presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo disse que o problema do oxigénio no Hospital Amadora-Sintra estará totalmente resolvido, o mais tardar, daqui a duas semanas.

Na Edição da Noite, da SIC Notícias, Luís Pisco garantiu que não houve uma rutura, mas sim um problema estrutural que afetou a pressão do oxigénio. Tudo isto devido ao elevado número de doentes internados.

Luís Pisco confirmou que vão ser transferidos 48 doentes, mas havia "oferta" de 72 camas em vários hospitais da região. Revelou ainda para onde serão transferidos estes doentes.

O Hospital Amadora-Sintra sofreu esta terça-feira uma sobrecarga na rede de oxigénio que serve os doentes covid-19.